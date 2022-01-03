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أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تتفق على منع الحرب النووية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-01-03T14:41:27+0000
أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا تتفق على منع الحرب النووية

شفق نيوز/ أصدر قادة روسيا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا بيانا بشأن منع الحرب بين الدول النووية.

وذكرت الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي، بحسب بيان على موقع الكرملين، أنها تعتبر مسؤوليتها الأساسية منع الحرب بين الدول النووية وتقليل المخاطر الاستراتيجية. وأكدت أنه لا يمكن في الحرب النووية أن يكون هناك منتصر ويكمن دورها في الردع ومنع وقوع الحرب بين الدول النووية. وشددت على أن "استخدام الأسلحة النووية ستكون له عواقب بعيدة المدى، وشددت كذلك على ضرورة التمسك بحظر الانتشار".

وقال البيان: "نؤكد التزامنا بالعمل مع جميع الدول لإحراز تقدم في نزع السلاح بهدف نهائي هو الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية دون المساس بأمن أي دولة".

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