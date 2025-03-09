أمريكا وروسيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن سوريا

شفق نيوز/ قال دبلوماسيون، الأحد، إن الولايات المتحدة وروسيا طلبتا من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق يوم الاثنين لبحث تصاعد العنف في سوريا.

يأتي ذلك، بعد المواجهات الدامية في الساحل السوري بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين لرئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد، خلال الأيام الماضية.

وأعلنت الرئاسة السورية، تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات.

واشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين، إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من "فلول النظام السابق" بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقًا.