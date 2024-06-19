أمريكا وبريطانيا تشنان غارات على مجمع حكومي في اليمن

شفق نيوز/ أفادت قناة "المسيرة" التابعة لحركة "أنصار الله" الحوثية بأن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت المجمع الحكومي في مديرية الجبين.

في وقت سابق، أعلن الجيش الأمريكي "تدمير 8 مسيرات للحوثيين في اليمن وواحدة فوق خليج عدن خلال 24 ساعة".

ويأتي ذلك، فيما تستمر عمليات حركة "أنصار الله" ضد السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى الموانئ الإسرائيلية تضامنا مع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية، وذلك في البحر الأحمر والبحر العربي والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما أضافت إلى أهدافها السفن المرتبطة بأمريكا وبريطانيا منذ شن جيش البلدين غارات جوية على الداخل اليمني.