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أمريكا والإمارات تعلنان تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-01T19:18:48+0000
أمريكا والإمارات تعلنان تسجيل أول إصابة بمتحور "أوميكرون"

شفق نيوز / أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات، يوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالمتحور "أوميكرون" أحد أبرز سلالات فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن "أول إصابة بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، سجلت في البلاد، لسيدة إفريقية قادمة من بلد إفريقي مرورا بدولة عربية".

بدورها، أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية، رصد أول إصابة بمتحور فيروس كورونا المكتشف حديثا "أوميكرون"، بولاية كاليفورنيا.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد حالة إصابة بالمتحور "أوميكرون" لمواطن قادم من إحدى دول شمال إفريقيا.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد طمأنت في وقت سابق من يوم الأربعاء، بعدم وجود دليل على تراجع فاعلية اللقاحات أمام متحور فيروس كورونا الجديد، المعروف باسم "أوميكرون".

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