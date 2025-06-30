أمريكا.. هجوم مسلح على فرق إطفاء خلال إخماد حريق

شفق نيوز- واشنطن

أعلن حاكم ولاية أيداهو الأميركية براد ليتل، يوم الاثنين، أن عدداً من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم إخماد حريق اندلع في شمال الولاية، داعياً السكان إلى الابتعاد عن المنطقة للسماح لقوات الأمن بأداء مهامها.

وقال ليتل في منشور عبر منصة "إكس": "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان أيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد"، مشدداً على ضرورة عدم التوجه إلى موقع الحادث.

وأفادت تقارير إخبارية محلية، استناداً إلى مسوحات الشرطة، أن عدداً من رجال الإطفاء أصيبوا بالرصاص، وأكد قائد شرطة الولاية مقتل شخصين، دون تحديد عدد الجرحى.

وأصدر مكتب إدارة الطوارئ في مقاطعة كوتيناي تنبيها دعا فيه المواطنين في المناطق المجاورة إلى الاحتماء في أماكنهم.

وأوضح ضابط في شرطة كوتيناي لشبكة "إيه بي سي" أن الحادث وقع أثناء تعامل رجال الإطفاء مع حريق صغير اندلع في منطقة جبل كانفيلد الطبيعية شرقي المدينة، عندما أطلق شخص مسلح النار عليهم من منطقة غابات قريبة.

وأضاف الضابط أن السلطات فتحت تحقيقاً لمعرفة ما إذا كان الحريق قد أُشعل عمداً.