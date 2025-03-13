أمريكا.. إنقاذ شاب حبسته زوجة والده 20 عاماً في غرفة

شفق نيوز/ تمكنت الشرطة في ولاية كونيتيكت الأمريكية من إنقاذ شاب حبسته زوجة والده لمدة 20 عاماً.

واضطر الشاب إلى إضرام النيران بملابسه في غرفته لمحاولة لفت الانتباه وهو تحقق فعلاً حيث هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ في مدينة ووتربري إلى المنزل بعد بلاغ عن اندلاع حريق، بحسب وسائل إعلام أمريكية.

وعند إنقاذ الشاب (32 عاماً)، الذي بدا هزيلاً بشدة، قال "تعمدت إشعال الحريق. أردت حريتي"، مشيراً إلى أنه كان محتجزاً منذ أن كان عمره نحو 11 عاماً.

وأوضحت التحقيقات أن الشاب، الذي لم يتم الكشف عن اسمه، تعرض لسوء معاملة طويلة الأمد والجوع والإهمال الشديد والمعاملة اللاإنسانية، ولم يتلق أي رعاية طبية طوال تلك السنوات.

وقال قائد الشرطة فيرناندو سبانيولو، في بيان "المعاناة التي تحملها هذا الضحية على مدار أكثر من 20 عاماً أمر مفجع ولا يمكن تصوره".

وتم اعتقال كيمبرلي سوليفان (56 عاماً)، التي تم تحديد هويتها على أنها زوجة والد الضحية، ووجهت إليها تهم الاعتداء والخطف والاحتجاز غير القانوني والقسوة وتعريض حياة الآخرين للخطر بتهور.