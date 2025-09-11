أمريكا.. نشر صور المشتبه به في اغتيال كيرك

شفق نيوز- واشنطن

نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي)، يوم الخميس، صوراً للمشتبه به في اغتيال الناشط السياسي المؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإسرائيل تشارلي كيرك، الذي قُتل برصاص قناص خلال فعالية في جامعة "يوتا فالي" الأمريكية أمس الأربعاء.

ودعا مكتب التحقيقات الجمهور إلى تقديم أي معلومات قد تساعد في التعرف على هوية المشتبه به.

وفي وقت سابق من الخميس، ذكرت السلطات الأمريكية أن القناص الذي اغتال كيرك يعتقد أنه قفز من سطح مبنى وفر إلى أحد الأحياء بعد إطلاقه النار على الناشط، بينما "لم يتم تحديد هويته بعد".

ولاحقاً كشفت السلطات عن العثور على بندقية يدوية في موقع الحادث، يعتقد أنها استخدمت في قنص الناشط الأمريكي.

وذكرت الشرطة أن قاتل كيرك "يبدو أنه في سن الدراسة الجامعية"، و"اندمج" مع الطلاب الجامعيين، بينما واصلت التحقيق في أحدث عمل من أعمال العنف السياسي تشهده الولايات المتحدة.

وقال روبرت بولز كبير عملاء مكتب التحقيقات الاتحادي في مدينة سالت ليك: "يمكنني أن أخبركم أن هذه الفعالية كانت مستهدفة".

وأشارت السلطات إلى أن كيرك لقي حتفه بعيار ناري استقر في عنقه من سطح مبنى بعيد، في حرم جامعة "يوتا فالي"، حيث كان يلقي كلمة أمام آلاف الطلاب.

وأعلن ترامب، الخميس، أنه سوف يمنح وسام الحرية الرئاسي لكيرك.