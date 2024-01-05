أمريكا: نتائج حماية المدنيين في غزة لا تتطابق مع النوايا الإسرائيلية المعلنة

شفق نيوز/ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، إن "النتائج" بشأن حماية المدنيين في غزة "ما زالت لا تتطابق مع النوايا الإسرائيلية المعلنة"، حسبما ذكرته شبكة CNN،

وأضاف ميلر: "هذا بالتأكيد شيء سنتحدث عنه" في إسرائيل، وتابع: "لقد رأيناهم يتخذون عددا من الخطوات لمحاولة تقليل الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وسنشجعهم على مواصلة القيام بالمزيد".

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال، في رحلته الأخيرة إلى إسرائيل أواخر العام الماضي، إن الحكومة الإسرائيلية "تتفهم الحاجة" إلى اتخاذ خطوات محددة لحماية المدنيين أثناء مواصلة حربها في غزة.

ودعمت الولايات المتحدة بثبات حرب إسرائيل على حركة "حماس"، لكن الضربات الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ أسابيع والتي أسفرت عن مقتل آلاف المدنيين، كشفت عن الخلافات بين حكومتي الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وحذر بايدن إسرائيل مرارا وتكرارا من أن الدعم العالمي للحملة العسكرية آخذ في التراجع، وحث الجيش الإسرائيلي على أن يكون أكثر دقة في هجماته والتركيز على إنقاذ أرواح المدنيين.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إنهم يكرسون "موارد هائلة" لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة، وإن "حماس" تتحمل اللوم لاستخدام المدنيين كـ"دروع بشرية".