أمريكا.. مقتل وإصابة 11 شخصاً بإطلاق نار في كارولاينا الشمالية

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت السلطات الأمريكية، يوم الأحد، مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين بإطلاق نار هز بلدة ساوثبورت الساحلية في ولاية كارولاينا الشمالية.

ووقع الهجوم في تمام الساعة 9:30 مساء، حين اقترب قارب صغير من الشاطئ المجاور لحانة "أمريكان فيش كومباني" الشهيرة، حيث كان الحشد يحتفل في الهواء الطلق.

وبحسب الشرطة، توقف القارب للحظات قبل أن يفتح راكبه النار عشوائياً على رواد الحانة، ثم فر مسرعاً إلى عرض البحر.

وبعد نحو نصف ساعة، تمكن طاقم من خفر السواحل الأمريكي من رصد شخص مطابق لأوصاف المشتبه به بينما كان يسحب قاربه عند منحدر عام في جزيرة أوك المجاورة.

وقد تم احتجاز المشتبه به وتسليمه إلى شرطة ساوثبورت، حيث يخضع حالياً للاستجواب.

وحتى مساء الأحد، لم تعلن السلطات هوية الجاني ولم تكشف الدوافع المحتملة وراء الهجوم، كما لم تنشر أسماء الضحايا.

وقال مسؤولون إن محققين من عدة وكالات، بينها مكتب التحقيقات الحكومي وخفر السواحل ما زالوا يعملون على جمع الأدلة واستجواب شهود العيان في موقع الحادث.

ووصف شهود لحظات الرعب بأنها كانت "صادمة وغير متوقعة"، إذ لم تكن هناك أي مؤشرات على وجود تهديد، خاصة أن المنطقة تعد من أشهر المقاصد السياحية في ولاية نورث كارولاينا، ويقصدها الزوار من مختلف أنحاء الولاية لقضاء أمسيات هادئة على البحر.

وتأتي هذه الحادثة وسط تصاعد أعمال العنف المسلح في الولايات المتحدة، حيث شهد العام الحالي مئات من حوادث إطلاق النار الجماعي، وسط استمرار الجدل حول قوانين حيازة السلاح.

وتعد بلدة ساوثبورت من المدن الساحلية الهادئة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4 آلاف نسمة، وهي معروفة بتاريخها البحري والمواقع السياحية، ما يجعل هذا النوع من الحوادث نادراً في المنطقة.