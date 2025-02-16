أمريكا.. مصرع 4 أشخاص في فيضانات كنتاكي (فيديو)

شفق نيوز/ تشهد أجزاء واسعة من الولايات المتحدة، يوم الأحد، موجة جديدة من الطقس الشتوي القاسي والأمطار الغزيرة التي تسببت في فيضانات شديدة بولاية كنتاكي، ما أودى بحياة 4 أشخاص على الأقل.

كما واجهت منطقة نورثرن بلينز بردا قارسا، بينما صدرت تحذيرات من الأعاصير في أجزاء من جورجيا وفلوريدا.

ولقيت أم وطفلها (7 أعوام) حتفهما في ولاية كنتاكي عندما جرفت مياه الفيضانات السيارة التي كانا فيها.

كما تم العثور على رجل (73 عاما) ميتا في مياه الفيضانات في مقاطعة كلاي. وأكد نائب مدير إدارة الطوارئ في المقاطعة، ريفيل بيري، وقوع الوفاة.

وقال حاكم ولاية كنتاكي ندي بيشير الأحد، إن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلبه للحصول على تمويل للإغاثة من الكوارث.

وفي أتلانتا، لقي شخص حتفه عندما سقطت "شجرة كبيرة للغاية" على منزل في وقت مبكر اليوم الأحد، وفقا لخدمات الإنقاذ.

كما اجتاحت العواصف العنيفة أجزاء من فلوريدا وجورجيا، حيث كانت تحذيرات الأعاصير سارية في وقت مبكر من اليوم الأحد، وفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية.