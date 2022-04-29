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أمريكا.. مساع لإعداد مشروع قانون يعاقب منظمة أوبك وأعضائها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-04-29T10:12:52+0000
أمريكا.. مساع لإعداد مشروع قانون يعاقب منظمة أوبك وأعضائها

شفق نيوز / تنظر لجنة بمجلس الشيوخ الأمريكي الأسبوع المقبل في مشروع قانون يسمح برفع دعاوى قضائية ضد مجموعة منتجي النفط، التي تضم منظمة "أوبك" ودولا متحالفة معها، بدعوى التآمر لرفع أسعار النفط.

ويأتي مشروع القانون، الذي رعاه السيناتور الجمهوري، تشاك جراسلي، والنائبة الديمقراطية آمي كلوبوشار وغيرهما، في وقت تكافح فيه إدارة بايدن للسيطرة على أسعار النفط والبنزين التي صعدت بسبب الأحداث المرتبطة بأوكرانيا وفرض عقوبات على موسكو.

ويتيح مشروع قانون "نوبك" (NOPEC) للنائب العام الأمريكي مقاضاة الدول المنتجة للنفط، مثل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأمريكية، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينظر فيها الكونغرس بمشروع قانون يستهدف منظمة "أوبك" بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، إذ باءت جميع هذه المحاولات بالفشل طيلة أكثر من 20 عاما.

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