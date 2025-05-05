أمريكا.. ألف دولار لكل مهاجر غير شرعي يغادر طوعا لبلاده

شفق نيوز/ قررت الإدارة الأمريكية، دفع ألف دولار للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعودون طوعاً إلى بلدانهم، وذلك ضمن خطتها للترحيل الجماعي.

وقالت وزارة الأمن الداخلي، يوم الإثنين، إنها ستدفع أيضاً كلفة المساعدة في السفر، وأن الذين يستخدمون تطبيق "سي بي بي هوم" لإبلاغ الحكومة أنهم يخططون للعودة إلى ديارهم سـ"تخفض أولوياتهم" للاحتجاز والإبعاد من المسؤولين عن إنفاذ قانون الهجرة.

وقالت وزيرة الداخلية كريستي نويم: "إذا كنت هنا بشكل غير قانوني، فإن الرحيل الطوعي هو أفضل وسيلة وأكثرها آمانا وفعالية من حيث الكلفة لمغادرة الولايات المتحدة لتجنب الاعتقال. وزارة الأمن الداخلي تقدم الآن المساعدة المالية للأجانب غير الشرعيين، ومنحة مالية للعودة إلى بلدانهم عبر تطبيق "سي بي بي هوم".

وجعل الرئيس دونالد ترامب تطبيق قانون الهجرة محور حملته الانتخابية، إلا أن هذه الجهود مكلفة وتتطلب موارد ضخمة.

وتضغط الإدارة الجمهورية على الكونغرس لزيادة هائلة في الموارد لإدارة الهجرة والجمارك لإبعاد المهاجرين من البلاد، وتدفع بقوة الموجودين في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، للرحيل الطوعي.