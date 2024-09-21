أمريكا لرعاياها: غادروا لبنان فوراً

شفق نيوز/ حضّت الخارجية الأميركية، يوم السبت، المواطنين الأميركيين على مغادرة لبنان فورًا مادامت هناك رحلات تجارية متاحة من مطار بيروت.

ونقلت أكسيوس عن الخارجية الأميركية قولها إنه إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ في لبنان فلن تكون هناك رحلات جوية تجارية.

ويأتي ذلك عقب توتر مرتفع في المنطقة، غداة مقتل 31 شخصا على الأقل في الضربة الجوية الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت الجمعة، حسب حصيلة أعلنت عنها وزارة الصحة اللبنانية، السبت، في أعنف ضربة خلال هذا الصراع الممتد منذ عام بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل.

وقال حزب الله الليلة الماضية إن القياديين إبراهيم عقيل وأحمد وهبي من بين 16 قتيلا من أعضائه.

ويمثل هذا الهجوم تصعيدا حادا في الصراع بين إسرائيل وحزب الله، وضربة أخرى للجماعة المدعومة من إيران بعد هجمات على مدى يومين الأسبوع الماضي بتفجير أجهزة اتصال لاسلكية (بيجر ووكي توكي) يستخدمها أعضاؤها. وارتفع إجمالي عدد القتلى في تلك الهجمات إلى 39 بينما تجاوز عدد المصابين 3000.