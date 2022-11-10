أمريكا: أكثر من 200 ألف جندي روسي وأوكراني سقطوا في الحرب

شفق نيوز / كشف رئيس هيئة أركان الجيوش الأميركية الجنرال، مارك ميلي، اليوم الخميس، أن أكثر من مئتي ألف جندي سقطوا بين قتيل وجريح بين الجانبين الروسي والأوكراني مناصفة منذ بدء العملية العسكرية الروسية، فيما بيّن أن النصر العسكري ليس ممكناً لأي من طرفي الحرب.

وقال ميلي، إن "أكثر من مئة ألف جندي روسي قتلوا أو جرحوا منذ بداية الغزو الذي شنته القوات الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي".

وأوضح مايلي في كلمة في "نادي نيويورك الاقتصادي" ونقلتها شبكة "سي أن أن" الاخبارية إن "الأمر نفسه ينطبق على الجانب الأوكراني على الأرجح" من حيث عدد القتلى والجرحى.

وعبر المسؤول العسكري الأميركي الكبير عن "أمله في إجراء محادثات لإنهاء الحرب، لأن النصر العسكري ليس ممكنا لا لروسيا ولا أوكرانيا"، على حد قوله.

وتابع القائد الأمريكي "يجب أن يكون هناك اعتراف متبادل بأن النصر العسكري لا يمكن أن يتحقق على الأرجح، وبالمعنى الدقيق، بالوسائل العسكرية، لذلك يجب الالتفاف إلى وسائل أخرى".

وأكد الجنرال مايلي أن هناك "فرصة للتفاوض"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتأتي تصريحات رئيس الأركان الأميركي بينما أمرت روسيا قواتها بالانسحاب من مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا، في ضربة قاسية للحملة العسكرية لموسكو.

لكن كييف ردت بحذر معتبرة أنه من غير المرجح أن يغادر الجيش الروسي هذه المدينة الاستراتيجية من دون قتال.

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن هذا الانسحاب دليل على أن موسكو تواجه "مشاكل حقيقية" في ساحة المعركة.