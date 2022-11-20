أمريكا.. قتلى وجرحى بإطلاق نار في ملهى ليلي   

شفق نيوز/ أعلنت الشرطة في مدينة كولورادو سبرينغس، يوم الأحد، مقتل 5 وإصابة 18 جراء إطلاق نار في ملهى ليلي بالمدينة الواقعة في ولاية كولورادو الأميركية.

وقالت اللفتنانت باميلا كاسترو من شرطة كولورادو سبرينغس، لوسائل الإعلام، إن الشرطة تلقت البلاغ الأولي عبر الهاتف قبل منتصف ليل الأحد مباشرة بشأن إطلاق النار في الملهى المعروف باسم "كلوب كيو".

وذكرت الشرطة أن الهجوم جرى تنفيذه بواسطة "سلاح ناري لا نعرف نوعه حتى الآن".

وأشارت إلى أن الشارع الذي كان مسرحا للحادث سيظل مغلقا، مطالبة من المواطنين بتجنب المنطقة.

وجرى نقل الضحايا إلى عدة مستشفيات في المنطقة، فيما يساعد مكتب التحقيقات الفدرالي في التحقيقات التي تجريها الشرطة.