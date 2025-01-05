أمريكا.. إعلان حالات طوارئ لمواجهة حدث غير مسبوق منذ عقد

شفق نيوز/ توقعت هيئة خدمات الطقس الوطنية في الولايات المتحدة، يوم الأحد، أن العاصفة الشتوية التي تشهدها البلاد حاليا ستؤدي إلى أكبر تساقط للثلوج منذ 10 سنوات.

وأعلنت خمس ولايات أميركية حالة الطوارئ تحسبًا لسوء الأحوال الجوية ما سيتسبب بتراكم الثلوج في الطرقات، وهي كنساس، وأركانسو، وميزوري، وفيرجينيا، وكنتاكي.

وفي صباح اليوم، شهدت ولايتا كنساس وميسوري تساقط ثلوج بشكل كثيف، وحذرت السلطات من أن القيادة على الطرق في الوقت الحالي "عالية الخطورة وتزيد من احتمالات تقطع السبل".

وتتأثر نحو اثنتي عشرة ولاية أميركية بالعاصفة الشتوية القوية، وتصل إلى مناطق لم تشهد عاصفة مماثلة في السنوات الأخيرة، وتؤدي بأن يكون شهر يناير الحالي هو الأكثر برودة منذ عام 2011.

ومن المتوقع تساقط ثلوج يصل سمكها إلى 8 بوصات على الأقل، خاصة شمال الطريق السريع 70، حيث أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من عاصفة شتوية تمتد من كانساس وميسوري، وتم الإبلاغ عن ظروف طقس تشهد عاصفة ثلجية وصولا إلى نيوجيرسي حتى غد الاثنين.