"أمريكا عادت".. موقع البيت الأبيض يتفاعل بعد تنصيب ترامب

شفق نيوز/ أعلن الموقع الإلكتروني للبيت الأبيض، يوم الاثنين، "عودة أمريكا"، وذلك بعدما أدى الرئيس الجديد دونالد ترامب اليمين الدستورية للمرة الثانية، ليصبح الرئيس الـ 47 للولايات المتحدة.

ونشر الموقع صورة كبيرة لترامب وفيديو قصير من فترة ولاية ترامب الأولى مع جزء من الخطاب الذي ألقاه في خلال مراسم تنصيبه: "كل يوم سأقاتل من أجلكم بكل نفس في جسدي، ولن أرتاح حتى نسلم أمريكا القوية والآمنة والمزدهرة التي يستحقها أطفالنا والتي تستحقونها، وسيكون هذا حقًا العصر الذهبي لأمريكا"، بحسب CNN بالعربية.

وكذلك عرض الموقع السير الذاتية لترامب ونائبه جيه دي فانس والسيدة الأولى ميلانيا ترامب والإدارة القادمة، بالإضافة إلى أولوياتها الجديدة، بما في ذلك "إنهاء التضخم وخفض التكاليف، وتخفيضات الضرائب للعمال، وتأمين الحدود، وجعل المدن آمنة مرة أخرى".

وأدى ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ47 للولايات المتحدة، وأقسم ببذل قصارى جهده من أجل "الحفاظ على دستور الولايات المتحدة وحمايته والدفاع عنه".

يذكر أن ترامب فاز بولاية رئاسية جديدة بعد فوزه على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، نائب الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن، في الانتخابات التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني.