أميركا.. إطلاق النار على مركبة حاولت دخول قاعدة لخفر السواحل

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت قوات خفر السواحل الأميركية، يوم الجمعة، أنها أطلقت النار على مركبة حاولت دخول إحدى قواعدها في منطقة خليج سان فرانسيسكو.

وقال خفر السواحل في بيان له، إن ضباط إنفاذ القانون أطلقوا النار على المركبة عند محاولتها دخول القاعدة التي كانت سابقاً موقعاً للاحتجاجات على وكلاء الهجرة الاتحاديين، وذلك بعد ساعات من إلغاء الرئيس دونالد ترامب خطة لتعزيز وجود الوكلاء الاتحاديين في سان فرانسيسكو لقمع الجريمة.

وأضاف بيان خفر السواحل الذي نشره على "إكس"، إنه تم إطلاق النار على المركبة عند القاعدة الموجودة في مدينة ألاميدا بولاية كاليفورنيا حوالي الساعة 10 مساء بالتوقيت المحلي، أمس الخميس، موضحاً أن المركبة ابتعدت ولم يصب أي فرد من أفراد خفر السواحل.

وأظهر مقطع فيديو من المكان ما يبدو أنها شاحنة "طراز يو-هول" كانت تحاول دخول القاعدة.

وقال البيان، "أصدر أفراد خفر السواحل أوامر لفظية متعددة لإيقاف المركبة، ولكن السائق أخفق في الامتثال للأوامر".

وأضاف البيان، "عندما شكلت تصرفات المركبة تهديداً مباشراً لسلامة أفراد خفر السواحل والأمن، أطلق ضباط إنفاذ القانون عدة طلقات نارية حية".

وقال خفر السواحل إن مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي) بدأ تحقيقاته في الحادث.