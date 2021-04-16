أمريكا.. إصابة 5800 بفيروس كورونا رغم تلقيهم اللقاح

شفق نيوز/ أعلنت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية CDC، إصابة حوالي 5800 شخص، من أصل 77 مليوناً، بفيروس كورونا المستجد، رغم حصولهم على اللقاحات المضادة له.

وقال متحدث باسم المراكز إن غالبية هؤلاء الأشخاص لم يدخلوا المستشفى، وإن 29 بالمئة منهم يعانون من التهابات بدون أعراض، مشيرا إلى أن 65% من حالات الإصابة هي بين النساء، وما يزيد قليلا عن 40% كانت لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عاما وما فوق، كما تم نقل 7% من هؤلاء الأشخاص إلى المستشفى، وتوفي منهم 74 شخصا.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا بالوباء حيث تجاوزت حصيلة الوفيات فيها 565 ألفاً، فيما تم تسجيل نحو 32 مليون إصابة.