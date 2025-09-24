أمريكا.. إصابات بإطلاق نار داخل مكتب هجرة في تكساس (فيديو)
شفق نيوز- واشنطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص إثر إطلاق نار داخل منشأة للهجرة في دالاس الواقعة شمالي ولاية تكساس.
ونقلت تقارير صحفية عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص في مكتب الهجرة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية.
وأشار إلى أن مطلق النار لقي حتفه بعد أن أطلق النار على نفسه.
Shots fired at ICE facility in Dallas this morning pic.twitter.com/4SBX0eaBMr— Dallas Texas TV (@DallasTexasTV) September 24, 2025
🚨 BREAKING SITREP: Shooting at Dallas ICE Facility involving a Sniper, Multiple Shooters initially ReportedAn active shooter incident unfolded at the Dallas ICE facility, resulting in three people wounded. Initial reports described a sniper positioned on a rooftop, potentially… pic.twitter.com/9w226uaN9q— MJTruthUltra (@MJTruthUltra) September 24, 2025