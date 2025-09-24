أمريكا.. إصابات بإطلاق نار داخل مكتب هجرة في تكساس (فيديو)

أمريكا.. إصابات بإطلاق نار داخل مكتب هجرة في تكساس (فيديو) شرطة تكساس في موقع عملية سابقة (أ ف ب)
2025-09-24T13:29:32+00:00

شفق نيوز- واشنطن

أفادت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأربعاء، بإصابة عدة أشخاص إثر إطلاق نار داخل منشأة للهجرة في دالاس الواقعة شمالي ولاية تكساس.

ونقلت تقارير صحفية عن مسؤول أمريكي قوله إنه تم إطلاق النار على ثلاثة أشخاص في مكتب الهجرة في دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

وأشار إلى أن مطلق النار لقي حتفه بعد أن أطلق النار على نفسه.

