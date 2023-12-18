أمريكا: سنعيد حرية الملاحة للبحر الأحمر وباب المندب بـ"قوة بحرية" متعددة الجنسيات

شفق نيوز/ أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، يوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستقود قوة بحرية متعددة الجنسيات لإعادة حرية الملاحة إلى البحر الأحمر وباب المندب.

وصرح أوستن في مؤتمر صحفي مشترك مع نتنياهو خلال الزيارة التي يقوم بها إلى إسرائيل، بأن دعم إيران لهجمات الحوثيين يجب أن يتوقف.

وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن الزيارة تأتي تأكيدا على التزام واشنطن الصارم تجاه أمن إسرائيل.

ويقول أوستن "إن التزام أمريكا تجاه إسرائيل لا يتزعزع ولا ينبغي لأي مجموعة أو دولة أن تختبر عزمنا".

ويضيف رئيس البنتاغون "لذلك في البحر الأحمر، نحن نقود قوة عمل بحرية متعددة الجنسيات لدعم المبدأ الأساسي المتمثل في حرية الملاحة"، قائلا إن هجمات الحوثيين على الشحن التجاري "يجب أن تتوقف".

كما أخبر أوستن نتنياهو بأن الولايات المتحدة ستواصل إرسال المعدات التي تحتاجها تل أبيب للدفاع عن نفسها ومن بينها الذخائر الحيوية والمركبات التكتيكية وأنظمة الدفاع الجوي.

وأفاد لويد أوستن بأن واشنطن ستواصل دعم مهمة إسرائيل في العثور على جميع الرهائن وتحريرهم، مشيرا إلى أنه يزور إسرائيل لمناقشة أفضل السبل لدعم تل أبيب على الطريق نحو الأمن الدائم وهذا يعني معالجة الاحتياجات الملحة أولا.

ودعا الوزير الأمريكي في المؤتمر الصحفي إلى زيادة كمية المساعدات المتدفقة إلى غزة.