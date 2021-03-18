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أمريكا: حل حزب "الشعوب الديمقراطي" سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-03-18T04:44:09+0000
أمريكا: حل حزب "الشعوب الديمقراطي" سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا

اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أن المساعي التركية المبذولة لحل حزب "الشعوب الديمقراطي" الكوردي، ستؤدي إلى تقويض الديمقراطية بشكل أكبر في هذا البلد.

وطالبت الخارجية الأمريكية في بيان لها بالعدول عن إسقاط عضوية النائب في "الشعوب الديمقراطي" عمر فاروق جرجلي أوغلو، وحرمانه من مقعده النيابي.

وكان البرلمان التركي أسقط عضوية جرجلي أوغلو، بعد حكم أصدرته محكمة النقض ضده في فبراير الماضي، بتهمة "الدعاية لمنظمة إرهابية".

والحكم يقضي بسجن جرجلي أوغلو مدة عامين وستة أشهر، على خلفية تغريدة نشرها عبر موقع التواصل "تويتر"، قال فيها إن الأتراك الذين قتلهم "حزب العمال الكوردستاني" في إقليم كوردستان العراق، كان ممكنا أن توهب لهم الحياة، لو أن الحكومة التركية بذلت جهودها لإنقاذ أرواحهم.

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