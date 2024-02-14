أمريكا تُحذِّر المصارف التركية من التعامل مع روسيا

شفق نيوز/ قال مصدر في القطاع المصرفي التركي، إن الولايات المتحدة لفتت انتباه العديد من البنوك الخاصة في تركيا إلى ضرورة الالتزام بسياسة العقوبات ضد روسيا وحذرتها من مغبة انتهاك ذلك.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، قوله إن الجانب الأمريكي حذر هذه المصارف التركية من ضرورة التحقق بعناية من تحويلات المدفوعات من روسيا، الأمر الذي وصل إلى نبرة تهديد.

وأضاف المصدر في حديث لمراسل وكالة "نوفوستي": "في الوقت الحالي، يتلقى عدد من البنوك الخاصة في تركيا تحذيرات أمريكية (بشأن التحويلات من روسيا) تتعلق بضرورة التقيد بسياسة العقوبات، ويصل ذلك إلى حدود التهديد".

منذ الأول من يناير، اصطدم المصدرون الأتراك برفض المصارف قبول تحويلات مالية من روسيا.

ووفقا للمصدر المذكور أعلاه، تتعلق هذه المشكلة جزئيا بالضغط الأمريكي على تركيا فيما يتعلق بالعقوبات. وتحاول وزارة التجارة التركية حل هذا الموضوع، ويجري الحوار بين موسكو وأنقرة حول ذلك.

ومن المعروف أن البنوك التركية، توقفت اعتبارا من سبتمبر عام 2022 عن استخدام خدمة البطاقات المصرفية الروسية "مير".