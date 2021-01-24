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أمريكا توزع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

Category: عربي ودولي

Date: 2021-01-24T04:45:11+0000
أمريكا توزع أكثر من 41 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها وزعت أكثر من 41.4 مليون جرعة لقاح للوقاية من فيروس كورونا، أعطت منها 20.5 مليون جرعة حتى صباح السبت.

وأوضحت المراكز أنها توزع نوعين من اللقاح هما "مودرنا" و"فايزر-بيونتيك"، مضيفة أن أكثر من ثلاثة ملايين فرد حصلوا على الجرعة الثانية.

وذكرت المراكز الأمريكية أنها حصنت 2.4 مليون فرد ضد المرض بمنشآت رعاية المسنين.

وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الـ24 ساعة الماضية 191,799 إصابة جديدة و 3,895 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 24,704,417 إصابة، فيما بلغت الوفيات 412,592.

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