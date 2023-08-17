أمريكا توافق على بيع أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة وافقت على صفقة تسمح ببيع منظومة "آرو-3" إلى ألمانيا، مما يمثل أكبر صفقة دفاعية إسرائيلية على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية على تويتر، إن الصفقة التي تبلغ قيمتها 3,5 مليارات دولار، ستكون الأكبر لإسرائيل في المجال الدفاعي.

وصُممت منظومة "آرو-3" لاعتراض الصواريخ الباليستية خارج الغلاف الجوي للأرض.

كما أنها الأعلى بين منظومات الدفاع الصاروخي الإسرائيلية التي تمتد من القبة الحديدية التي تعترض الصواريخ قصيرة المدى، إلى صواريخ "أرو-3" طويلة المدى التي تدمر أي رؤوس حربية غير تقليدية على ارتفاع آمن.

ومن المفترض أن تتسلم القوات الجوية الألمانية منظومة "أرو-3" بحلول الربع الرابع من عام 2025، بحسب رويترز.

وتأتي الصفقة ضمن مشروع دفاعي باسم "يورو سكاي شيلد" أطلقه المستشار الألماني، أولاف شولتس، في أكتوبر 2022، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

ويقوم المشروع على أن تشتري الدول الأعضاء فيه بصورة جماعية منظومات دفاعية مختلفة تتكامل مع بعضها البعض لحماية السماء الأوروبية.

ويعتمد المشروع الألماني على 3 أنظمة للدفاع الجوي، هي نظام "آيرس-تي" الألماني للدفاع قصير المدى، ونظام "باتريوت" الأميركي للدفاع متوسط المدى، ونظام "آرو-3" الأميركي-الإسرائيلي للدفاع بعيد المدى.