أمريكا تواجه أزمة حادة في توفير "الدم"

شفق نيوز/ اعلن منظمة الصليب الاحمر، مساء اليوم الثلاثاء، ان إمدادات الدم في الولايات المتحدة الامريكية تواجه موجة من الاصابات بمتحور فيروس كورونا "اوميكرون".

وقال الصليب الأحمر الأمريكي، إنه يعاني من أزمة في إمدادات الدم في الولايات المتحدة وسط موجة الإصابات بمتحور "أوميكرون"، وهي "أسوأ نقص في الدم منذ أكثر من عقد، مما يشكل خطرا مقلقا على رعاية المرضى".

وأضافت "وسط هذه الأزمة، اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرارات صعبة بشأن من يجرى له عمليات نقل الدم ومن سيحتاج الانتظار حتى يتوفر المزيد".

وأوضحت المنظمة أن هناك "حاجة ماسة" للتبرعات بالدم والصفائح الدموية للمساعدة في منع المزيد من التأخير في العلاجات الطبية الحيوية.

وقالت الدكتورة بامبي يونغ، كبيرة المسؤولين الطبيين في الصليب الأحمر، إن "بعض أنواع الرعاية الطبية لا يمكنها الانتظار".

وأضافت يونغ: "ما تزال المستشفيات تستقبل ضحايا الحوادث، ومرضى السرطان، والذين يعانون من اضطرابات في الدم مثل مرض فقر الدم المنجلي، والأفراد الذين يعانون من أمراض خطيرة ويحتاجون جميعا إلى عمليات نقل الدم للعيش حتى مع زيادة إصابات أوميكرون".

وتابعت يونغ "نحن نفعل كل ما في وسعنا لزيادة التبرع بالدم لضمان حصول كل مريض على العلاج الطبي دون تأخير، لكن لا يمكننا القيام بذلك دون المزيد من المتبرعين، نحن بحاجة إلى مساعدة الشعب الأمريكي".

وتأتي الأزمة في الوقت الذي أبلغت فيه الولايات المتحدة عن 1.34 مليون حالة إصابة بمرض "كوفيد 19" يوم الاثنين، وفقا لإحصاء "إن بي سي نيوز".