سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-08T18:36:43+0000
أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ ما وصفته بـ"أكبر" عملية مصادرة مالية على الاطلاق، لمبلغ تمت سرقته عبر اختراق إلكتروني حصلت عام 2016 لبورصة "بيتفينكس".

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة بلومبيرغ الاخبارية، أنها صادرت نحو 3.6 مليار دولار من عملة بيتكوين، كما اعتقلت إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن.

وبينت ان ليشتنشتاين وزوجته اللذان يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما، تآمرا لغسل 119 ألفاً و754 بيتكوين سُرقت بعد أن اخترق أحد القراصنة لأنظمة "بيتفينكس".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، ان "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنًا للمجرمين".

وأضافت "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة."

و"بيتفينكس" البورصة التابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير".

وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة تبلغ الآن نحو 4.5 مليار دولار.

related

امريكا تخطر الامم المتحدة بان طهران تمد وكلاءها بدول بينها العراق بالسلاح

Date: 2020-05-14 08:09:00
امريكا تخطر الامم المتحدة بان طهران تمد وكلاءها بدول بينها العراق بالسلاح

موسكو تلوح بطرد 10 دبلوماسيين أميركيين

Date: 2021-04-16 16:30:10
موسكو تلوح بطرد 10 دبلوماسيين أميركيين

واشنطن تتهم موسكو بالوقوف وراء الهجمات اللالكترونية الكبيرة على امريكا

Date: 2020-12-19 05:18:33
واشنطن تتهم موسكو بالوقوف وراء الهجمات اللالكترونية الكبيرة على امريكا

بايدن يطلق أولى حروبه ضد "العدو الفتاك"

Date: 2021-01-21 16:40:05
بايدن يطلق أولى حروبه ضد "العدو الفتاك"

واشنطن تندد بالمخطط التركي لإعادة فتح مدينة الأشباح

Date: 2021-07-21 05:14:02
واشنطن تندد بالمخطط التركي لإعادة فتح مدينة الأشباح

ترامب: واشنطن على استعداد للرد على اي استفزازات إيرانية أخرى

Date: 2019-07-19 19:41:53
ترامب: واشنطن على استعداد للرد على اي استفزازات إيرانية أخرى

مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة أمريكية

Date: 2021-10-09 05:36:41
مصرع 4 أشخاص بتحطم طائرة أمريكية

ترامب: الخيار العسكري ضد إيران لايزال مطروحاً

Date: 2019-06-22 17:31:09
ترامب: الخيار العسكري ضد إيران لايزال مطروحاً