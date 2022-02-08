أمريكا تنفذ أكبر عملية مصادرة أموال في تاريخها

شفق نيوز/ اعلنت وزارة العدل الأمريكية، يوم الثلاثاء، عن تنفيذ ما وصفته بـ"أكبر" عملية مصادرة مالية على الاطلاق، لمبلغ تمت سرقته عبر اختراق إلكتروني حصلت عام 2016 لبورصة "بيتفينكس".

وذكرت الوزارة في بيان أوردته وكالة بلومبيرغ الاخبارية، أنها صادرت نحو 3.6 مليار دولار من عملة بيتكوين، كما اعتقلت إيليا ليشتنشتاين وزوجته هيذر مورغان، ومن المقرر أن يمثلوا أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن.

وبينت ان ليشتنشتاين وزوجته اللذان يمتلكان حسابات وسائط اجتماعية مشهورة قبل اعتقالهما، تآمرا لغسل 119 ألفاً و754 بيتكوين سُرقت بعد أن اخترق أحد القراصنة لأنظمة "بيتفينكس".

وقالت نائبة المدعي العام ليزا موناكو، ان "عملية الاعتقال اليوم، وأكبر مصادرة مالية للإدارة على الإطلاق، تظهر أن العملة المشفرة ليست ملاذا آمنًا للمجرمين".

وأضافت "في محاولة غير مجدية للحفاظ على المجهولية الرقمية، قام المدعى عليهما بغسل الأموال المسروقة من خلال متاهة من معاملات العملات المشفرة."

و"بيتفينكس" البورصة التابعة لأكبر عملة رقمية مستقرة في العالم، والتي تعرف باسم "تيثير".

وقالت وزارة العدل إنه في وقت الاختراق، كان حجم المسروقات يقدر بنحو 71 مليون دولار، مضيفة أن القيمة الإجمالية لعملة بيتكوين المسروقة تبلغ الآن نحو 4.5 مليار دولار.