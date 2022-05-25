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أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية بينها عابر للقارات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-05-25T05:26:32+0000
أمريكا تندد بإطلاق كوريا الشمالية صواريخ باليستية بينها عابر للقارات

شفق نيوز/ قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن سلطات بلاده تدين إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، وتدعو بيونغ يانغ إلى "الامتناع عن المزيد من الاستفزازات وإجراء حوار موضوعي".

وأعلن جيش كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية أحدها عابر للقارات، في سلسلة تجارب أجرتها صباح الأربعاء غداة زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المنطقة.

وجرى إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية، فور انتهاء زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابان، وبعد عقد قمة الرباعية في طوكيو (حوار أمني رباعي تشارك فيه أستراليا والهند والولايات المتحدة واليابان).

وأضاف ممثل الخارجية الأمريكية، في حديث لمراسل "تاس": "تدين الولايات المتحدة، إطلاق كوريا الشمالية لعدة صواريخ باليستية في وقت سابق من هذا اليوم. إن عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي وتشكل تهديدا للمنطقة".

وتابع الدبلوماسي الأمريكي: "نحث كوريا الشمالية على الامتناع عن المزيد من الاستفزازات، ونؤكد ضرورة الدخول في حوار مستمر وموضوعي".

وشدد على أن بلاده، تبقى ملتزمة بحماية جمهورية كوريا واليابان.

بدوره، أفاد المكتب الصحفي للبيت الأبيض أمس، بأن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ناقش التجارب الصاروخية لكوريا الشمالية عبر الهاتف مع نظيره الكوري الجنوبي. وأدان الجانبان التجارب الصاروخية الكورية الشمالية المزعزعة للاستقرار، وتعهدا بمواصلة التنسيق الوثيق.

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