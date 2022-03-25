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أمريكا تنتقد مشاركة إيران في معرض دفاعي بقطر وتلوح بعقوبات

Category: عربي ودولي

Date: 2022-03-25T06:41:39+0000
أمريكا تنتقد مشاركة إيران في معرض دفاعي بقطر وتلوح بعقوبات

شفق نيوز/ لوّحت الولايات المتحدة بإمكانية فرض عقوبات بعد مشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين في معرض دفاعي في الدوحة وعرض معدات عسكرية فيه، بحسب ما ورد على وكالة الأنباء الفرنسية التي لم تذكر نوعية تلك العقوبات.

وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين لمشاركة مسؤولين عسكريين إيرانيين، وعلى ما يبدو أيضاً أعضاء من الحرس الثوري، في معرض الدوحة للدفاع في قطر".

وأضاف "نرفض رفضاً قاطعاً وجودهم (الإيرانيين)" في معرض ومؤتمر الدوحة الدولية للدفاع البحري، واصفاً إيران بأنها "أكبر تهديد للاستقرار البحري في منطقة الخليج".

وعرضت إيران في الدوحة عدداً من نماذجها من الطائرات والصواريخ وغيرها من المعدّات العسكرية.

وقطر تستضيف في قاعدة العديد العسكرية مقرّ القيادة المركزية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط (سنتكوم) وتسمح لسفن البحرية الأمريكية التي تقوم بدوريات في منطقة الخليج بالرسو في مياهها بانتظام.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات شديدة على التجارة مع الجيش الإيراني، وبخاصة مع الحرس الثوري، الذي وضعته على القائمة السوداء للتنظيمات الإرهابية.

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