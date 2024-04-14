أمريكا تلوح بـ"محاسبة" إيران وغوتيريش يرى أن الشرق الأوسط أمام صراع واسع النطاق

شفق نيوز/ أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الأحد، أن منطقة الشرق الأوسط على وشك الدخول في صراع واسع النطاق، ويجب اتخاذ إجراءات فورية لتهدئة الوضع.

وأضاف في اجتماع مجلس الأمن بشأن الهجوم الإيراني على إسرائيل: "حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية. من الضروري تجنب أي عمل قد يؤدي إلى مواجهة عسكرية كبيرة على جبهات متعددة في الشرق الأوسط".

وشدد الأمين العام للمنظمة الدولية على أن "المدنيين يتحملون بالفعل العبء الأكبر ويدفعون الثمن الأعلى للعمل العسكري. ولدينا مسؤولية مشتركة لإشراك جميع أصحاب المصلحة بنشاط في منع المزيد من التصعيد".

وأشار غوتيريش إلى أن السلام والأمن الإقليميين والعالميين يتم تدميرهما كل ساعة. وقال: "لا المنطقة ولا العالم قادران على تحمل حروب جديدة".

من جانبه قال نائب المندوبة الأميركية: يجب ألا تترك تصرفات إيران دون رد، ومن واجب مجلس الأمن ألا يترك تصرفات إيران تمر دون رد".

وأضاف أن بلاده "ستتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران في الأمم المتحدة بالتشاور مع الدول الأعضاء، لكنه أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد وكانت أفعالنا ذات طبيعة دفاعية بحتة".

وشنت إيران هجوما على اسرائيل، ردا على ضربة جوية يشتبه بأنها إسرائيلية على قنصليتها في سوريا في الأول من أبريل نيسان أدت إلى مقتل قادة كبار في الحرس الثوري وجاءت بعد أشهر من المواجهات بين إسرائيل وحلفاء إيران في المنطقة بسبب الحرب في غزة.

ومع ذلك، فإن الهجوم بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة، جرى إطلاق معظمها من داخل إيران، لم يسبب سوى أضرار طفيفة في إسرائيل نظرا لأن أغلبها أُسقط بمساعدة حلفاء من بينهم الولايات المتحدة وبريطانيا والأردن.

وأصاب الهجوم قاعدة جوية في جنوب إسرائيل، لكنها استمرت في العمل كالمعتاد، وأصيبت طفلة (سبعة أعوام) بإصابات خطيرة جراء شظايا. ولم ترد تقارير أخرى عن أضرار جسيمة.