أمريكا تلجأ للطائرات المسيرة لضرب داعش في أفغانستان و"الأسود الخمسة" تحاصر طالبان

شفق نيوز/ كشف وسائل اعلام امريكية، يوم السبت، أن الجيش الأمريكي قد يلجأ لاستخدام الطائرات المسيرة لضرب الإرهابيين في أفغانستان، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات المقاومة في ولاية بنجشير تمكنت من محاصرة مجموعة كبيرة من حركة طالبان في المنطقة.

وقالت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، إن واشنطن تخطط لاستخدام طائرات البحرية الأمريكية لمحاربة مقاتلي داعش على الأراضي الأفغانية.

واشارت الى أن وزارة الدفاع الامريكية "البنتاغون" ليس لديها حتى الآن خطة واضحة لجمع البيانات الاستخباراتية حول الأهداف وتنفيذ مثل هذه المهام من بعد هذه المسافة الطويلة على أساس منتظم.

وبينت أن واشنطن ليس لديها مطارات خاضعة للسيطرة بالقرب من أفغانستان، وفي هذا الصدد، من المرجح أن تسند مسؤولية ضرب الإرهابيين إلى شركة طيران.

من جانب اخر، وذكر حساب Panjshir_Province الإخباري المحلي على موقع تويتر، أن قوات المقاومة في بنجشير فجرت جبلا في منطقة "دناه" بعد أن دخل مئات من عناصر طالبان إلى وادي بنجشير، ما أسفر عن محاصرتهم هناك.

وذكر الحساب أن اشتباكات ضارية تدور الآن في منطقتي شتل وعنابة، مشيرا إلى أن قوات طالبان تقع على الطريق الرئيسي في الولاية، فيما تهاجمها قوات المقاومة من اتجاهين.

ونقلت وكالة "سبوتنيك-أفغانستان" الروسية، عن مصدر مطلع تأكيده أن قيادة "جبهة المقاومة الوطنية" بقيادة أحمد مسعود وضعت خطة لاستدراج مجموعة كبيرة من قوات طالبان إلى مواقع مفتوحة في داخل بنجشير والقضاء عليها بنيران المدفعية والأسلحة الثقيلة، وذلك بغية تفادي سيناريو الحصار طويل الأمد للولاية من قبل الحركة.

وأوضح أن المقاومة بهذه الخطة تستهدف خرق الحصار المفروض على بنجشير وإنشاء حزام أمني أوسع يشمل ولايات مجاورة.

وذكر أن مجموعة كبيرة من قوات طالبان دخلت وادي بنجشير دون مواجهة أي مقاومة تذكر، مشيرا إلى غياب سكان محليين في فيديوهات تظهر مسلحي الحركة في الولاية.

وأضاف أن رتلا لقوات طالبان امتد من مدخل الولاية إلى مكان يقع على بعد عدة كيلومترات فقط عن مركزها، مدينة بازارك، عندما تعرض لنيران مكثفة من جميع الاتجاهات.

وقال المصدر إن طالبان فشلت في إعادة تنظيم قواتها والتراجع تحت النيران، وتكبدت خسائر ملموسة في عدد القتلى، فيما استسلم العديد من مسلحيها، مضيفا أن جزءا من قوات الحركة تمكنت من التراجع إلى منحدرات الجبال التي تحيط بالوادي، وتلاحقها قوات المقاومة حاليا.

وذكر أن أحمد مسعود سيلقي قريبا كلمة بشأن نتائج العملية.

وتأتي هذه الأنباء بعد يوم من إعلان مصادر في طالبان عن سقوط بنجشير في قبضة الحركة.

ودققت طالبان اليوم، هذا الإعلان موضحة أنها تسيطر على أربع مناطق في الولاية وتواصل التقدم نحو مركزها.

ويصعب الآن التأكد من صحة إعلانات كل من الطرفين عن مكاسبهما الميدانية في بنجشير، خاصة وأنهما لا يقدمان عادة أي أدلة تثبت صحة ادعاءاتهما.