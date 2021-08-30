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واشنطن تكمل عمليات الإجلاء: انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-30T20:48:39+0000
واشنطن تكمل عمليات الإجلاء: انسحاب آخر جندي أمريكي من أفغانستان

شفق نيوز/ أكد مسؤولان أمريكيان لوكالة "رويترز" أن القوات الأمريكية أكملت إجلاء عناصرها من أفغانستان.

وقال المسؤولان: "الولايات المتحدة استكملت انسحاب قواتها من أفغانستان بعد حوالي 20 عاما من دخول البلاد في أعقاب هجمات 11 سبتمبر عام 2001".

وطلب المسؤولان عدم نشر اسميهما قبيل إعلان وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الانسحاب في الدقائق المقبلة.

من جهته، أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، بأن "السفير الأمريكي كان على متن آخر رحلة من أفغانستان".

وأشار إلى أن "الطائرات العسكرية الأمريكية والتابعة للتحالف الدولي أجلت أكثر من 123 ألف مدني من مطار كابل".

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