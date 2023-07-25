أمريكا تقول إنها لا تدعم الهجمات داخل روسيا

قال البيت الأبيض إنه لا يدعم الهجمات داخل روسيا، وذلك ردا على سؤال حول هجوم بطائرتين مسيرتين من أوكرانيا ألحق أضرارا بمبان في موسكو في وقت سابق من يوم الإثنين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير للصحفيين في مؤتمر صحفي "بصفة عامة لا ندعم الهجمات داخل روسيا".

وتحدثت روسيا عن اتخاذ إجراءات انتقامية قاسية ضد أوكرانيا بعد الضربتين اللتين نفذتهما الطائرتين المسيرتين.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح الإثنين، إحباط ما وصفته بهجوم إرهابي بطائرتين مسيرتين على مبنيين في موسكو.

كذلك تم إحباط محاولة لتنفيذ "هجوم إرهابي" باستخدام 17 مسيرة على أهداف في أراضي شبه جزيرة القرم، ليلة الإثنين.