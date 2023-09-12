أمريكا تقر بسماح تحويل 6 مليارات دولار إلى إيران

شفق نيوز/ أصدرت الولايات المتحدة استثناءً من العقوبات للسماح بنقل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر، في أول إقرار رسمي من الحكومة الأمريكية بأنها ستطلق سراح خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة في إطار اتفاقية من أجل تحرير المواطنين الأمريكيين الخمسة.

وأفادت وثيقة وزارة الخارجية التي اطلعت عليها "رويترز" بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن قرر أن الاستثناء من العقوبات يصب في مصلحة الأمن القومي للولايات المتحدة.

وقالت "لتسهيل إطلاق سراحهم، تعهدت الولايات المتحدة بإطلاق سراح خمسة مواطنين إيرانيين محتجزين حاليا في الولايات المتحدة والسماح بتحويل ما يقرب من ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المودعة في حسابات مقيدة (في كوريا الجنوبية) إلى حسابات مقيدة في قطر، حيث ستكون الأموال متاحة فقط للتجارة لأغراض إنسانية".

وأوضحت الوثيقة أن تحويل الأموال لن يقدم سوى "فائدة محدودة لإيران" لأنه لا يمكن استخدام الأموال إلا في التجارة للأغراض الإنسانية.

وجاء فيها "السماح بتحويل هذه الأموال من الحسابات الإيرانية المقيدة الموجودة في كوريا الجنوبية إلى حسابات في قطر للتجارة لأغراض إنسانية أمر ضروري لتسهيل إطلاق سراح هؤلاء المواطنين الأمريكيين".

وأفادت ثمانية مصادر إيرانية ومصادر أخرى مطلعة على المفاوضات بأنه من الممكن أن يتم تحويل مبلغ الستة مليارات دولار وتبادل السجناء في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.