أمريكا تقرر تخفيض عدد قواتها في سوريا بأكثر من النصف

شفق نيوز/ ستُخفّض الولايات المتحدة وجودها العسكري في سوريا بأكثر من 50% خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لما نشرته شبكة "CNN" الأمريكية.

وقالت الشبكة إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أكدت تقريرًا سابقًا لـ CNN يفيد بأنه سيبقى أقل من 1000 جندي أمريكي هناك بعد هذه الخطوة.

ويقول المسؤولون إن القوات الأمريكية قد أضعفت "داعش" بشكل كبير في سوريا، لكنها ستواصل مساعدة حلفائها في قتال الجماعة المسلحة.

واتخذ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب قرارًا بسحب جميع القوات الأمريكية من سوريا خلال ولايته الأولى، ثم أُعيد نشرها لاحقًا بعد مقاومة من البنتاغون.