أمريكا تفرض عقوبات على أكبر شركة ألماس في العالم

افادت وزارة الخزانة الأمريكية بأن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا أثرت على أكبر منتج للماس في العالم، إذ طالت شركة "ألروسا" الروسية لإنتاج الألماس المملوكة للدولة الروسية.

وأصدرت الوزارة ترخيصا عاما أمرت فيه الأفراد والكيانات القانونية الأمريكية بإتمام المعاملات المالية مع "ألروسا" بحلول 7 مايو 2022.

والقيود الأمريكية الجديدة على "ألروسا" توسع العقوبات المفروضة سابقا على زيادة رأس المال، وتنطوي العقوبات الجديدة على تجميد الممتلكات والأصول المالية للشركات والأفراد المرتبطين بالشركة في الولايات المتحدة.

بالإضافة لشركة "ألروسا" طالت العقوبات الأمريكية الجديدة 8 شخصيات و29 هيئة في روسيا بسبب "ارتباطهم بشركة بناء السفن المتحدة".

وأشارت الوزارة الأمريكية إلى أن العقوبات تم فرضها على عدد من المؤسسات الروسية العاملة في مجال بناء السفن، ومنها "أدميرالتيسكيه فيرفي" ومصنع "يانتار" وغيرهما ومكاتب التصميم والمصانع الخاصة ببناء السفن والمعدات البحرية، بما فيها مؤسستا "ألماز" و"روبين" ومصنع "بالتيسكي".

وفرضت الدول الغربية عدة عقوبات على روسيا بعد إطلاقها عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لنزع سلاحها، وفي ظل ذلك أعلنت بعض الشركات انسحابها من السوق الروسية وإغلاق منشآت الإنتاج في البلاد.

من جهتها أكدت الحكومة الروسية دعمها للشركات الوطنية المتضررة من العقوبات، وأعلنت عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.