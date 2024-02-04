أمريكا تفرض عقوبات على شركات داعمة لإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة خارجية الولايات المتحدة، فرض عقوبات على شركات أمريكية داعمة لإنتاج الطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية، مشيرة إلى أن تلك الطائرات تستخدمها روسيا في حربها ضد أوكرانيا، والميليشيات التابعة لطهران في تنفيذ هجمات على القوات الامريكية في منطقة الشرق الأوسط.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، في بيان، إن بلاده فرضت عقوبات على أربعة كيانات تعمل كشركات واجهة و فروع تابعة للولايات المتحدة، مبينة أن هذه الكيانات قامت بتوريد مواد وتكنولوجيا حساسة لبرامج الصواريخ الباليستية الإيرانية والطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات بدون طيار من سلسلة شاهد التي يستخدمها الجيش الروسي ضد أوكرانيا.

وأضاف أن الطائرات بدون طيار إيرانية الصنع تُستخدم لارتكاب أعمال إرهابية، بما في ذلك عشرات الهجمات التي تشنها مجموعات الميليشيات المنحازة لإيران على أفراد الولايات المتحدة والتي أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين.

كما أشار ميلر إلى أن الحوثيين المدعومين من إيران شنوا هجمات على السفن التجارية والأصول البحرية الأمريكية باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ إيرانية الصنع.

وشدد المتحدث على أن "الولايات المتحدة ملتزمة باستخدام جميع الوسائل المتاحة لفضح ومحاسبة الأفراد والكيانات على المساهمة في انتشار النظام الإيراني، الذي يضر بشكل مباشر بالأفراد الأمريكيين في المنطقة ويساهم في عدم الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط وحرب روسيا ضد أوكرانيا".