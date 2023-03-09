أمريكا تفرض عقوبات على شبكة "ظل مصرفي" "تدعم" إيران

شفق نيوز/ فرضت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عقوبات على 39 كيانا، قالت إنها تسهل وصول إيران إلى النظام المالي العالمي، ووصفتها بأنها شبكة "ظل مصرفي" توفر عشرات المليارات من الدولارات سنويا.

وقالت وزارة الخزانة في بيان، إن "العقوبات التي أعلنتها تستهدف كيانات ساعدت شركات بتروكيماويات إيرانية على الوصول إلى النظام المصرفي العالمي".

وأظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية، أن العقوبات الجديدة، التي فرضتها الولايات المتحدة اليوم الخميس على إيران، تشتمل على "عقوبات ضد فرد وكيانات مقرها الصين".