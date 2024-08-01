أمريكا تفرض عقوبات على رجلي أعمال يمولان الحوثيين

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، فرض عقوبات بحق شخصين سخرا شركاتهما التجارية، لتمويل جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن، وسهلا لها شراء وتصنيع الأسلحة.

وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان أصدرته (الأربعاء)، بأن العقوبات "شملت كلاً من ماهر يحيى الكينعي وشركته التجارية (واي تك)، وأحمد خالد الشهاري وشركاته الثلاث (الشهاري المتحدة، وقوانغتشو الشهاري المتحدة، وهونج كونج الشهاري) ومقراتهم في اليمن والصين، وسهّلت العديد من شحنات الموردين المقيمين في الصين، إلى الحوثيين، بما في ذلك المكونات والمعدات ذات الاستخدام المزدوج في تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة من غير طيار"، على حد قولها.

وأضاف البيان، الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ نت": "كما قامت تلك الجهات بمساعدة ورعاية الحوثيين، في أكثر من ناحية، إذ وفرت لهم الدعم المالي والمادي والتكنولوجي، وقدمت لهم السلع المختلفة، والخدمات المتعددة".

وأشار البيان، إلى أن: "الإجراء يستهدف الجهات الفاعلة الرئيسية الموجودة في جمهورية الشعبية بما في ذلك هونج كونج واليمن، التي دعمت بشكل مباشر جهود الحوثيين، لشراء مواد عسكرية من الخارج وشحنها إلى المناطق التي يسيطرون عليها في اليمن، مما أمكنهم من شنّ هجمات مستمرة".

وأورد البيان في تفاصيله، تصريحاً نسبه إلى وكيل وزارة الخزانة الأمريكية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية براين نيلسون، أوضح من خلاله، بأن "ميليشيا الحوثي، استغلت مناطق نفوذ قضائي رئيسية، للحصول على المكونات اللازمة لأنظمة الأسلحة القاتلة".

وأكد نيلسون، على أن: "وزارة الخزانة ستواصل استهداف المُيسرين الذين يُمكّنون للحوثيين الاستمرار في الأنشطة المُزعزعة للاستقرار".