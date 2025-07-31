أمريكا تفرض عقوبات على السلطة الفلسطينية و"منظمة التحرير"

شفق نيوز- واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الخميس، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان "تقرر منع منح تأشيرات لأعضاء منظمة التحرير الفلسطينية ومسؤولي السلطة"، متهمة إياهما باتخاذ خطوات "لتدويل نزاعهما مع إسرائيل".

كما اتهمتهما واشنطن بـ"مواصلة دعم الإرهاب، بما في ذلك من خلال التحريض على العنف وتمجيده".

وجاء هذا بينما رأى وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول الخميس، أن إسرائيل تزداد عزلة على الصعيد الدبلوماسي بسبب الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وفي ظل دفع بعض الدول نحو الاعتراف بدولة فلسطين.