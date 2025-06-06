أمريكا تفرض عقوبات جديدة على 10 أفراد و27 كياناً مرتبطين بإيران

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على مجموعات مرتبطة بإيران، موضحة أنها توزعت على 10 أفراد و27 كياناً.

جاء ذلك، بحسب بيان مقتضب صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، نقلته وسائل إعلامية.

وفي وقت سابق، حثت إيران الولايات المتحدة على تقديم "ضمانات" بشأن رفع العقوبات التي تخنق اقتصاد البلاد، في أعقاب اقتراح أمريكي بشأن اتفاق نووي محتمل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمر صحفي أسبوعي في طهران، "نريد ضمانات بشأن رفع العقوبات"، مضيفا "حتى الآن، لم يرغب الطرف الأمريكي في توضيح هذه المسألة"، بحسب فرانس برس.

في غضون ذلك، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، وفي وقت سابق، أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أرسلت توجيهًا إلى وزارتي الخارجية والخزانة بوقف فرض أي عقوبات جديدة على إيران.

وذكرت الصحيفة نقلًا عن مصدر، أن القيود التي فرضتها الولايات المتحدة على مبيعات النفط والأصول الإيرانية المجمدة ستظل قائمة.

وأفاد مصدر الصحيفة المقرب من البيت الأبيض، بأن حملة "الضغط الأقصى" التي يشنها الرئيس ترامب لا تزال قائمة.