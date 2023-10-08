أمريكا تعلن مساعدات عسكرية لإسرائيل وتحريك "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط

شفق نيوز / أعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، يوم الأحد، عن مساعدات عسكرية لإسرائيل التي تخوض حرباً ضد حركة "حماس" في قطاع غزة، فيما أكد تحريك "جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط.

وأكد أوستن في تصريحات صحفية، أن "الولايات المتحدة ستزود إسرائيل على وجه السرعة بعتاد وموارد إضافية تشمل الذخائر، بدءاً من اليوم على أن تصل في الأيام القليلة المقبلة".

ووجه وزير الدفاع الأمريكي، بتحريك مجموعة حاملة الطائرات الهجومية (جيرالد فورد) إلى شرق البحر المتوسط، على وجه السرعة، دون الإدلاء طبيعة هذا التحرك.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الجيش الأمريكي يخطط لنقل سفن وطائرات بالقرب من إسرائيل، كتعبير عن إظهار الدعم لها.

وكان وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قد أكد بوقت سابق من اليوم، وجود مواطنين أمريكيين بين الأسرى في غزة، لكنه لم يقدم تفاصيل عنهم، ولا عن الأميركيين الذين قتلوا.