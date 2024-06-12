أمريكا تعلن تدمير قاذفتي صواريخ كروز مضادتين للسفن تعود للحوثيين

شفق نيوز/ أفادت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الأربعاء، أنها دمرت قاذفتي صواريخ كروز مضادتين للسفن في المنطقة التي تسيطر عليها حركة "أنصار الله" الحوثيون في اليمن.

وقالت "سنتكوم" في بيان على منصة "إكس" إنه: "خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير قاذفتين من صواريخ كروز المضادة للسفن (ASCM) تابعتين للحوثيين في اليمن".

وأضاف البيان أن "قاذفات الصواريخ شكلت تهديدا مباشرا للقوات والسفن الأمريكية وقوات التحالف التي تمر عبر المنطقة".