أمريكا تعرض أدلة على تورط إيران في حرب أوكرانيا

شفق نيوز/ يسعى مسؤولو دفاع أميركيون إلى تبديد أي شك في أن إيران تزود روسيا بطائرات مسيرة في حربها في أوكرانيا، ونشروا صوراً وتحليلات لمثل هذه الطائرات بدون طيار منتشرة في الصراع لإثبات تورط طهران.

وخلال إفادة صحفية في لندن، عرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع صوراً لطائرات مسيرة هاجمت أوكرانيا إلى جانب صور لتلك التي تم تثيب تبعيتها سابقاً إلى إيران.

وتظهر مقارنة تفاصيل التصميم مثل زعانف الذيل ومعدات الهبوط أن الأسلحة المستخدمة في أوكرانيا "لا يمكن تمييزها" عن الطائرات المسيرة الهجومية (شاهد 131) و(شاهد 136) والطائرات المسيرة من طراز (مهاجر 6) المستخدمة في الشرق الأوسط.

وتهدف الجهود المبذولة إلى المساعدة في إقناع الحكومات أو الوكالات الدولية بتورط طهران.

وقالت إيران إنها زودت روسيا "بعدد صغير" من الطائرات المسيرة قبل بدء عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكنها نفت تقديم المزيد منذ أن عبرت القوات الروسية الحدود في فبراير الماضي.

وقال مسؤول في وكالة استخبارات الدفاع لوكالة "أسوشيتد برس"، شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية المعلومات، إن الأدلة تثبت خلاف ذلك. وأضاف المسؤول أن "إيران شريك في الصراع مع روسيا".