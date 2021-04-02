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أمريكا تعتقل زوجين حاولا الانضمام إلى تنظيم داعش

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-02T05:38:16+0000
أمريكا تعتقل زوجين حاولا الانضمام إلى تنظيم داعش

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الأمريكية زوجين في أثناء محاولتهما التوجه إلى الشرق الأوسط للانضمام إلى صفوف تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية في بيان إلى اعتقال المدعو جيمس برادلي (20 عاما) وزوجته أروى مثنى (29 عاما) في ميناء مدينة نيوآرك بولاية نيوجيرسي يوم الأربعاء.

وحسب البيان، عبر برادلي وزوجته عن تأييدهما لتنظيم "داعش" والانضمام إلى صفوفه أو ارتكاب عمل إرهابي على أراضي الولايات المتحدة.

ومنذ عام 2019 أصبح برادلي مؤيدا للأفكار المتطرفة، وفي يناير 2021 تزوج من أروى مثنى على الطريقة الإسلامية.

ومن بين المواقع المحتملة التي خطط المعتقلان لاستهدافها، الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت، ومواقع أخرى يجري فيها تدريب العسكريين الأمريكيين.

وخطط الاثنان أيضا التوجه إلى اليمن على متن سفينة شحن للانضمام إلى صفوف "داعش".

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