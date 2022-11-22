أمريكا تعارض أي عمل عسكري يزعزع الإستقرار بسوريا أو ينتهك سيادة العراق

أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن الولايات المتحدة تعارض أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا أو ينتهك سيادة العراق، مضيفا أن واشنطن أبلغت أنقرة ببواعث قلقها الشديدة من تأثير مثل هذا الهجوم على هدف محاربة تنظيم داعش.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في ردود بالبريد الإلكتروني على أسئلة "طالبنا تركيا بعدم القيام بمثل هذه العمليات، مثلما طالبنا شركاءنا السوريين بعدم شن هجمات أو التصعيد".

وأضاف المتحدث "نواصل معارضة أي عمل عسكري يزعزع استقرار الوضع في سوريا أو ينتهك سيادة العراق من خلال أعمال عسكرية غير منسقة مع الحكومة العراقية".

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، "نعارض أيضا الهجمات الأخيرة على جنوب تركيا التي ذكرت تقارير أنها أدت إلى مقتل عدة مدنيين".