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أمريكا تطلب من الصين خفض وارداتها من النفط الإيراني

Category: عربي ودولي

Date: 2021-09-29T05:25:02+0000
أمريكا تطلب من الصين خفض وارداتها من النفط الإيراني

ذكر مسؤولون أميركيون وأوروبيون، أن الولايات المتحدة تواصلت دبلوماسيا مع الصين، من أجل خفض مشترياتها من النفط الخام الإيراني، بينما تسعى واشنطن لإقناع طهران لاستئناف المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقا لوكالة رويترز

وثمة اعتقاد بأن شراء الشركات الصينية للنفط الإيراني ساعد اقتصاد إيران على الصمود في مواجهة العقوبات الأميركية التي تستهدف وقف هذه المبيعات للضغط على طهران كي تحد من برنامجها النووي.

وقال مسؤول أميركي، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته: "نحن على علم بمشتريات الشركات الصينية من النفط الإيراني".

وأضاف: "نستخدم عقوباتنا للرد على التهرب من العقوبات المفروضة على إيران، بما في ذلك من يتعاملون مع الصين، وسنواصل فعل ذلك إذا لزم الأمر".

ومضى يقول: "غير أننا نتواصل دبلوماسيا بشأن ذلك مع الصينيين في إطار حوارنا بخصوص السياسة المتعلقة بإيران، وأعتقد بشكل عام أن هذا مسار أكثر فعالية للتصدي لهذه المخاوف".

وفي إطار منفصل، قال مسؤول أوروبي إن هذه إحدى القضايا التي أثارتها ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية الأميركي، عندما زارت الصين في أواخر يوليو.

وأضاف المسؤول الأوروبي، الذي تحدث أيضا بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الصين تحمي إيران، وأشار إلى أن من القضايا الرئيسية بالنسبة للغرب هي حجم النفط الذي تشتريه بكين من طهران.

وتقدر شركة كبلر لتحليلات السلع بأن واردات النفط الصينية من إيران بلغت في المتوسط 553 ألف برميل يوميا منذ بداية العام حتى أغسطس.

وأُرجئت في يونيو المحادثات الأميركية الإيرانية غير المباشرة بشأن إحياء اتفاق 2015، والتي بدأت في أبريل، بعديومين من انتخاب إبراهيم رئيسي المنتمي للمحافظين رئيسا لإيران، ليحل محل حسن روحاني الذي تفاوضت إدارته على الاتفاق.

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