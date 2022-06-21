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أمريكا تصدر بياناً حول زيارة بايدن لإسرائيل وتقارير تتحدث عن التطبيع مع السعودية

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-21T04:49:02+0000
أمريكا تصدر بياناً حول زيارة بايدن لإسرائيل وتقارير تتحدث عن التطبيع مع السعودية

أكدت السفارة الأمريكية لدى إسرائيل عقب الإعلان عن انتخابات مبكرة في إسرائيل، أن البيت الأبيض يتطلع إلى زيارة الرئيس جو بايدن إلى البلاد قي 13 يوليو، وإنها ستجري كما هو مخطط لها.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية: "إسرائيل شريك استراتيجي، ونحن نحترم العمليات الديموقراطية التي تجري بها"، حسبما نقلت عنه القناة الاسرائيلة "13".

وتابع :"إضافة لذلك، يوجد لدينا تحالف استراتيجي مع إسرائيل وهذا يسمو فوق حزب هذا أو ذاك، والرئيس الأمريكي يتطلع بفارغ الصبر لزيارته الشهر القادم". يذكر أنه بعد التغييرات السياسية سيكون يائير لابيد هو من سيقوم باستقبال الضيف الأمريكي.

وسيصل الرئيس الأمريكي إلى إسرائيل في 13 يوليو القادم وستكون إسرائيل محطته الأولى في جولته إلى الشرق الأوسط والتي ستستمر حتى 16 من يوليو وستشمل أيضا زيارة السلطة الفلسطينية والسعودية.

وتشير تقديرات إسرائيلية إلى الرئيس الأمريكي سيعلن خلال تواجده في السعودية عن خطوات للتطبيع بين إسرائيل والمملكة، التي من المتوقع أن تفتح مجالها الجوي للرحلات الإسرائيلية، وفي المقابل ستعطي إسرائيل الضوء الأخضر لنقل السيادة على جزيزتي تيران وصنافير، الواقعة في البحر الأحمر، من مصر إلى السعودية.

ومن المتوقع أيضا أن يقوم بايدن خلال الزيارة بالإعلان عن إقامة جهاز إقليمي دفاعي مشترك ضد الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، الجهاز الأمني من المتوقع أن يضم إلى جانب الولايات المتحدة إسرائيل والدول الموقعة على اتفاقيات إبراهيم، ودول أخرى غير موقعة مثل قطر والعراق. كما يتوقع أن يناقش بايدن مع لابيد بعد تعيينه رئيسا للحكومة الانتقالية المباحثات النووية مع إيران.

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