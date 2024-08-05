أمريكا تصادق على إرسال شحنة قنابل إلى إسرائيل تزن نصف طن

شفق نيوز/ وافقت الولايات المتحدة على إرسال شحنة من قنابل "Mark 83" إلى سلاح الجو الإسرائيلي، حسبما أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم".

وأفاد تقرير للصحيفة، بأن القنابل تحتوي على وزن نصف طن لكل واحدة، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي الإسرائيلي في ظل التوترات الإقليمية الحالية.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تهدد فيه إيران بالانتقام لمقتل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، ويعد فيه حزب الله بالرد على مقتل قائده العسكري الأعلى، فؤاد شكر.

وفي هذا السياق، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز دعمها لإسرائيل عبر نشر أسطول كبير من السفن الحربية والطائرات المقاتلة وأنظمة الدفاع في المنطقة.

وأوضح التقرير أن قرار إرسال قنابل "Mark 83" تم اتخاذه قبل تصاعد الأوضاع الحالية.

في المقابل، يظل مصير قنابل "Mark 84" الثقيلة، التي تزن طناً واحداً، غير مؤكد، ولا توجد معلومات واضحة بشأن موافقة الولايات المتحدة على نقلها إلى إسرائيل.

وتشمل الشحنة الجديدة حوالي 1700 قنبلة من طراز "Mark 82" التي تزن كل منها ربع طن، والتي تم تسليمها لإسرائيل في وقت سابق. تفاصيل الشحنة الحالية هي كالتالي:

Mark 82: تزن 250 كغ (ربع طن)، الكمية 1700 قنبلة، وتأخرت هذه الشحنة بسبب العملية البرية في رفح.

Mark 83: تزن 500 كغ (نصف طن)، الكمية لم تُعلن، وهي ذات أهمية لسلاح الطيران.

وفي ردود الفعل، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية عن نشر طائرات مقاتلة وسفن حربية إضافية في المنطقة، كما عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن تهديداتها. وفي الوقت نفسه، دعت الولايات المتحدة رعاياها في لبنان إلى التخطيط لمغادرة البلاد على الفور.