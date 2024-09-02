أمريكا تصادر طائرة الرئيس الفنزويلي

شفق نيوز/ أعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، مصادرة طائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في الدومينيكان، ونقلها إلى فلوريدا، مشيرة إلى أن "شراءها جرى على نحو ينتهك العقوبات الأميركية".

وقال وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند في بيان، إن "وزارة العدل صادرت طائرة تم شراؤها بشكل غير قانوني مقابل 13 مليون دولار من خلال شركة وهمية، وتم تهريبها خارج الولايات المتحدة لاستخدامها من قبل نيكولاس مادورو وأعوانه".

وأظهر موقع "فلايت ريدار 24" لتتبع الطائرات أن الطائرة أقلعت من عاصمة جمهورية الدومينيكان سانتو دومينغو متوجّهة إلى فورت لودرديل في ولاية فلوريدا صباح الاثنين.

وهزّت فنزويلا احتجاجات بعد إعلان فوز مادورو في الانتخابات المتنازع عليها التي أجريت في 28 يوليو، وأوقف خلالها أكثر من 2400 شخص.